يرى العديد من الكتاب الصحفيين ضرورة تجاوز أزمة تصريحات مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني عن استبعاد لاعبين من قائمة المنتخب، وانتظار التحقيق فيما ورد بتلك التصريحات ونفي اللاعبين لما جاء فيها، مؤكدين أن الأهم الآن هو مؤازرة الأخضر ليواصل مشواره في بطولة آسيا من أجل الفوز بها، ورغم ذلك تناول البعض جوانب مختلفة أو دروسًا كشفت عنها هذه الأزمة.





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