أرقام صادمة لحصيلة الشهداء الأطفال في غزة.. تفوق النسب العالمية

نتيجة العدوان الإسرائيلي، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عدد القتلى في النزاعات العالمية سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية، وفق منظمة الإنقاذ الدولية.

وقد أبلغ عن استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في غزة، منذ بدء العدوان على القطاع في 7 تشرين أول/أكتوبر، وفق أرقام المنظمة.يشكلون أكثر من 40 بالمئة من الأشخاص الذين استشهدوا في غزة وأنه لا يزال هناك أكثر من 1000 طفل"يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض".

وقال مدير المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي أن"الأعداد مروعة ومع استمرار العنف ليس فقط بل التوسع في غزة الآن ، لا يزال العديد من الأطفال في خطر شديد". وفقاً للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نقلته منظمة إنقاذ الطفولة، قتل ما مجموعه 2985 طفلاً في 24 دولة في عام 2022، وقُتل 2515 طفلاً في عام 2021، و2674 طفلاً في عام 2020، أما في عام 2019، أفادت الأمم المتحدة بمقتل 4019 طفلاً في الصراعات حول العالم. headtopics.com

و يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه و قصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية.سياسةوزارة الداخلية في غزة: 11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط القطاعمصادر عبرية: دمار في مبنى بنتيفوت جراء صواريخ أطلقت من غزة

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