أرسنال ومانشستر يونايتد يودعان كأس الرابطة بهزيمتين قاسيتين

وسجّل أهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60). وأجرى المدربان تغييرات كبيرة على التشكيلتين الأساسيتين في السعي لمنح نجومهما الراحة. وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى أيضًا خسارة مذلّة على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل"الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب"برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.
وأنهى نيوكاسل عقدته في"أولد ترافورد" وحقّق فوزه الأول منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز. وبعد بداية متعثرة هذا الموسم، واصل نيوكاسل تدريجياً الدخول في الأجواء، وحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة، ما سمح له بالتواجد في المركز السادس بعد التعادل 2-2 على أرض ولفرهامبتون السبت.
وكان نيوكاسل أقصى مانشستر سيتي عن المسابقة في الدور الثالث في أواخر ايلول/سبتمبر الماضي بالفوز عليه 1-0. وعلى ملعب لندن، أعطى مدرب الـ"غانرز" الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد و الفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الأساسية.
سجّل أهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النروجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6). وقد عاند الحظ أرسنال في فترات عدّة من المباراة، إذ وبخلاف مجريات المباراة حيث هيمن الضيوف على إحصائيات الشوط الأول بشكل كامل، انتزع وست هام التقدم إثر ركلة ركنية أخطأ وايت في تشتيتها ودخلت مباشرة في مرمى فريقه (16).ودفع أرتيتا بلاعبيه البارزين في الشوط الثاني تباعا، ولقي رايس استقبالا متفاوتا من قبل جماهير فريقه السابق.وسجّل البديل أوديغارد هدفا هامشيا في أواخر المباراة (90+6)، ليستمر سعي أرسنال لإحراز لقب المسابقة منذ ثلاثين عاما.
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