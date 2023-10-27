أردوغان يحث الأتراك على المشاركة في تجمع فلسطين الكبير

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين على المشاركة في تجمع فلسطين الكبير المقرر تنظيمه بمطار أتاتورك في إسطنبول غدا السبت، الساعة 15.00 (12:00 تغ).

وقال الرئيس أردوغان عبر منصة"إكس":"أدعو كل أبناء شعبنا إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول غدا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.وزير خارجية الدنمارك: تركيا تؤدي دورا مهما بالمنطقة والعالم

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