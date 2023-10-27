أردوغان لبابا الفاتيكان:الحرب على غزة وصلت حد المجزرة والصمت الدولي 'مخز'

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية، الخميس، بحث الرئيس التركي مع بابا الفاتيكان، خلال الاتصال، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في غزة.وأشار أن تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة هو وصمة عار على الإنسانية، وأن على جميع الدول أن ترفع صوتها ضد هذه المأساة الإنسانية.

وتشن دولة الاحتلال منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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أردوغان لبابا الفاتيكان: الهجمات الإسرائيلية على غزة 'وصلت حد المجزرة'اتصال هاتفي بحث خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البابا فرنسيس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في المنطقة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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