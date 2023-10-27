أردوغان يلتقي الرئيس الصومالي في إسطنبول

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إلى جانب الوفد الصومالي.

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