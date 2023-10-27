أرباح 'إكسون موبيل' تتراجع خلال الربع الثالث إلى 9 مليار دولار

أرباح "إكسون موبيل" تتراجع خلال الربع الثالث إلى 9 مليار دولارأعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى"إكسون موبيل" عن أرباح الربع الثالث، الذي انخفض عن نفس الفترة العام الماضي، لكن فاق تقدير المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 9.07 مليار دولار أو 2.25 دولار للسهم. هذا بالمقارنة بـ 19.66 مليار دولار أو 4.68 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لـ"الألمانية". وباستثناء بنود خاصة، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة، بلغت 9.12 مليار دولار أو 2.27 دولار للسهم خلال تلك الفترة. وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط أن تصل أرباح الشركة 2.24 دولار للسهم الواحد.

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