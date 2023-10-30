أرباح 'سيدبك' المصرية تقفز 144% إلى 1.8 مليار جنيه في تسعة أشهر

" بعد الضرائب 143.8% إلى 1.8 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقابل 744 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"البورصة المصرية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة اعتمد نتائج أعمالها غير المدقق، وارتفعت إيراداتها بنسبة 67.7 % إلى 9.73 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري.وأعلنت أن مجلس الإدارة أقر اتفاقية مساهمي شركة الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين (إيثيدكو) التابعة لها المزمع توقيعها مع ألفا أوركس ليمتد التابعة للقابضة إيه.دي.

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