أديب يدعو الجيش المصري إلى قصف إسرائيل.. وبكري: ردنا سيكون مزلزلا

وكتب أديب في صفحته عبر منصة"إكس":"طيب لغاية لما نعرف، عايز بس بكثير من العقل أقول لكل أنصار فكرة عدم انجرار مصر للحرب، وأنا من مناصريها، إنه عندما ترد على نيران معتدية هذه ليست حرب، هذه حالة دفاع عن النفس".

وأضاف:"حالة الفوبيا الموجودة والتحذير والنصح مفهومة، ولكن يا جماعة، في كل مكان في العالم، الرد على صاروخ بصاروخ اسمه واضح في القواميس العسكرية، ومقبول دوليا وإنسانيا". وأردف أديب:"للمرة الألف علشان مايطلعليش واحد فلحوس ويقولي يعني إنت عايزنا نحارب، أرد هذا آخر كوابيسي، أما ما أتحدث عنه هو إظهار الرفض لأي اعتداء، لأن هذا لن يكون آخر الأخطاء. فلا تخافوا من الدفاع عن النفس، والفرق كبير بين الحالتين".طيب لغايه اما نعرف عايز بس بكثير من العقل اقول لكل انصار فكره عدم انجرار مصر للحرب وانا من مناصريها انه عندما ترد على نيران معتديه هذه ليست حرب هذه حاله دفاع عن النفس .

بدوره، نشر الإعلامي والنائب السابق في البرلمان مصطفى بكري تغريدة هدد فيها الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:"مجددا، العدو الإسرائيلي يطلق صاروخا يسقط في مدينة طابا المصرية على نقطة إسعاف ويصيب ستة مصريين، ثم يخرج علينا مسؤول إسرائيلي ليقول؛ إن الضربة بالخطأ". headtopics.com

وأضاف بكري:"هذه هي المرة الثالثة التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ. مصدر سيادي مصري قال للقاهرة الإخبارية؛ إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب". وعلق الإعلامي المؤيد بشدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي:"أعرف أن هذا الصاروخ جاء ليرد على اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، ولكن على حكومة النتن ياهو، أن تدرك أنها تلعب بالنار ، وأن الرد المصري سيكون قويا ومزلزلا، وأن حكمة القرار لاتعني الصمت، وحدودنا تنتهك للمره الثالثة! ، وكله بالخطأ!!!".

ويشير بكري إلى اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث في السويس، الذي حضره السيسي قبل يومين. مجددا العدو الإسرائيلي يطلق صاروخا يسقط في مدينة طابا المصريه علي نقطة أسعاف ويصيب ستة مصريين ، ثم يخرج علينا مسئول إسرائيلي ليقول : إن الضربة بالخطأ . هذه هي المره الثالثه التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ . headtopics.com

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