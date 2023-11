أدنى مستوى للنفط في 3 أسابيع .. عند 84.6 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أي 0.5 في المائة لتبلغ 84.63 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أي 0.7 في المائة إلى 80.44 دولار عند التسوية. وهذه أدنى تسوية لبرنت منذ السادس من أكتوبر ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 28 أغسطس، واستقر كلا العقدين دون متوسط التحركات لمدة 100 يوم، وهو مستوى رئيسي للدعم الفني منذ يوليو.

وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس 2022، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى. وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: شبح الإفلاس يحاصر «إيفرجراند» الصينية من كل اتجاهانخفضت أسهم شركات العقارات الصينية الضخمة 'إيفرجراند' خلال الساعات الماضية حيث وصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 18.8 سنت بعملة هونج كونج

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: التضخم بمنطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى له في عامينسجل التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى له في عامين بعد شهر من بدء اقتصادها في الانكماش.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: النفط يرتفع.. و'برنت' عند 87.81 دولار للبرميلسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: 157 دولارا للنفط في أسوأ سيناريو للبنك الدوليرسم البنك الدولي 3 سيناريوهات لأسعار النفط كان أسوأها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 75% مقارنة بسعره الحالي، لتصل الأسعار إلى حدود 157 دولارا للبرميل، مع توقعات أن يصل متوسط السعر العالمي للنفط...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إنتاج أميركا النفطي يرتفع لمستوى قياسي عند 13.05 مليون برميل يومياًارتفع إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس (آب) عند 13.05 مليون برميل يومياً.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الأسواق تترقب اجتماع 'الفيدرالي الأميركي' وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةيتوقع العديد من الاقتصاديين، و'وول ستريت' أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في مح

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕