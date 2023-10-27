أخضر الهدف الثامن آسيوياً.. وزوجي كرة الطاولة يخسر من كوريا والصين

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر 4-2 ، إلا أن العراق عاد في الشوط الثاني، وعادل النتيجة وتقدم حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت عودة الأخضر بالهدف الخامس لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 5-5، ويلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي والذي تمكن خلاله المنتخب العراقي من تسجيل الهدف السادس " هدف ذهبي " انتهت معه المباراة بخسارة الأخضر 5-6.منتخب السعودية لكرة اليد يخسر من كوريا تصفيات أولمبياد باريس

و خسر ثنائي منتخب كرة الطاولة مريم المريسل ومناحي ابن لبدة من الزوجي الكوري الجنوبي " لي مي ونام كيون " في منافسات الزوجي المختلط بثلاثة أشواط دون مقابل، وكذلك خسرا من الزوجي الصيني زهاي سينج وماو لن بنفس النتيجة.

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أخضر الشاطئية يخسر مواجهة انجلترا في افتتاح بطولة نيومخسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، من نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 4/3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب شاطئ نيوم في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية. اقرأ أكثر ⮕

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الاتفاق يُعلن عن عودة لعبة كرة اليد من جديدأعلن نادي الاتفاق عن عودة لعبة كرة اليد من جديد في النادي، بعد فترة من إيقافها. اقرأ أكثر ⮕

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