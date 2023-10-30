أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة، وعدد من المناطق.

لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة، وعدد من المناطق. headtopics.com

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طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار وجريان السيول بهذه المناطقسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕