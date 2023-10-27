أحدها 'بيغاسوس'.. الاحتلال يلجأ لبرامج تجسس لتعقب الأسرى بغزة

وقالت نقلاً عن 4 مصادر مطلعة في صناعة الأمن السيبراني، إن مسؤولي الاحتلال طلبوا من مجموعة "إن سي أو" وشركة"كانديرو"، المدرجتين على القائمة السوداء في أمريكا، ابتكار برامج تجسس خاصة لـ"تلبية احتياجات" أمن الاحتلال.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الشركات المذكورة، إلى جانب العديد من شركات البرمجيات الأخرى، تتعاون مع طلب حكومة الاحتلال و"تقدم خدماتها مجاناً إلى حد كبير".من جهتها، قالت شركة"كانديرو" في بيان، الخميس، إنها مستعدة للمساعدة في "المجهود الحربي بأي طريقة مطلوبة"، إضافة إلى شركتي"رايزون" و"بارغون".

وأثار برنامج"بيغاسوس" جدلاً واسعاً في حزيران/يونيو 2021، بعد أن كشف تحقيق دولي أنه تم من خلاله التجسس على 50 ألف اسم، بينهم رؤساء دول وصحفيون وشخصيات اجتماعية وسياسية. وأوضح التحقيق أن الشركة باعت نظام التجسس إلى أنظمة استبدادية حول العالم، حيث يتمثل عمله في التنصت على مستخدم الهاتف حال تحميل البرنامج، ومن خلال ذلك بإمكان المتجسس الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال. headtopics.com

من جانب آخر، تتقدم دول عربية وإقليمية في مقدمتها قطر عملية التفاوض بين حماس والجهات الأخرى لإطلاق سراح الرهائن لدى الحركة المقدر عددهم بأكثر من 220 شخصا.صحافةمسؤول أمريكي لـشبكة "إيه بي سي": الإسرائيليون يقومون بتوغل محدود في غزة‫الاحتلال يشن قصفا عنيفا يستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة‬

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