أتراك يعتصمون في فروع مقاهي 'ستاربكس' انتصارا لغزة وتشجيعا للمقاطعة (شاهد)

فعاليات واسعة في تركيا والعالم لمقاطعة داعمي الاحتلال - (القسم الشبابي في حزب العدالة والتنمية)وبتنظيم من حزب"العدالة والتنمية"، توجه الشباب إلى فروع المقاهي، وجلسوا على الكراسي فيها، مرتدين الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني.October 27, 2023

وطالب المشاركون بمقاطعة المطاعم الأمريكية بسبب الدعم المطلق المقدم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه القصف الإسرائيلي. في وقت سابق، أعلنت مديرية السكك الحديدة التركية، أنها لن تقدم منتجات شركة"ستاربكس" الأمريكية على متن قطاراتها، بعد العدوان الإسرائيلي الكبير على قطاع غزة، الذي خلف في اليوم الـ 21 للعدوان أكثر من 7 آلاف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

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أتراك يعتصمون في فروع مقاهي 'ستاربكس' انتصارا لعزة وتشجيعا للمقاطعة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'السكك التركية' توقف بيع منتجات 'ستاربكس' على قطاراتها دعما لغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزة وفصائل المقاومة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'نصرة لغزة'.. مقتدى الصدر يوجه طلبا لحكومة وبرلمان العراق بشأن السفارة الأمريكية في بغداد وسط تفاعلدعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، حكومة وبرلمان بلاده، إلى التحرك لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، نصرة لغزة، وردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، مما أثار تفاعلا. اقرأ أكثر ⮕

تقرير: خلف الأبواب المغلقة.. بايدن يريد اجتياح غزة على غرار تحرير الموصلكشف مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن، على الرغم من دعمه الكامل لإسرائيل وحقها في ضرب حماس، قام بشكل منهجي ودقيق بتأخير الغزو الوشيك لغزة.وقا اقرأ أكثر ⮕

السيسي يحذر من تداعيات الاجتياح البري لغزةحذّر الرئيس المصري الأربعاء من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة قد ينتج عنه ضحايا "كثيرين جدا"، فيما تحدث الرئيس الفرنسي عن ضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕