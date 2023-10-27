أتراك يعتصمون في فروع مقاهي 'ستاربكس' انتصارا لعزة وتشجيعا للمقاطعة (شاهد)

فعاليات واسعة في تركيا والعالم لمقاطعة داعمي الاحتلال - (القسم الشبابي في حزب العدالة والتنمية)وبتنظيم من حزب"العدالة والتنمية" توجه الشباب إلى فروع المقاهي، وجلسوا على الكراسي فيها، مرتدين الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني.October 27, 2023

وطالبت المشاركون بمقاطعة المطاعم الأمريكية بسبب الدعم المطلق المقدم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه القصف الإسرائيلي. في وقت سابق، أعلنت مديرية السكك الحديدة التركية، أنها لن تقدم منتجات شركة"ستاربكس" الأمريكية على متن قطاراتها، بعد العدوان الإسرائيلي الكبير على قطاع غزة، خلف في اليوم الـ 21 للعدوان أكثر من 7 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

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يهود يعتصمون في غرف أعضاء بالكونغرس الأمريكي احتجاجاً على حرب غزةتَجمَّع محتجون يهود في غرف لأعضاء بالكونغرس الأمريكي لتنفيذ اعتصام احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة. وتدخلت الشرطة لفضّ الاعتصام واعتقلت عشرات. اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةشاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع هدا الطائف، بمنطقة مكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

'السكك التركية' توقف بيع منتجات 'ستاربكس' على قطاراتها دعما لغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يعلن عن 'توغل بري محدود' في قطاع غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يهدم النصب التذكاري للصحفية 'أبو عاقلة' في جنين (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

احتجاجات مستمرة أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال في موريتانيا (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕