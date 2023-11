أب يفقد أولاده في القصف الإسـ،رائيلي على مخيم جباليا

"أحزمة نارية" تستهدف محيط مستشفى القدس وغارات عنيفة على"الكرامة" وجباليارشقات صاروخية جديدة على أهداف عسكرية ومدن إسرئيلية بينها تل أبيب في ساعات المساء (فيديو)سؤال من نيبينزيا يحرج واشنطن والغرب

RTARABIC: دمار هائل في حي بمخيم جباليا بعد قصفه من قبل القوات الإسرائيليةمشاهد للدمار الكبير الذي تعرضت له مباني سكنية في منطقة مخيم جباليا بعد قصف إسـ،رائيلي.

ALMOWATENNET: صرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةصرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل وبعد شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، سقط فيها أكثر من 400 بين شهيد وجريح، ضجت

ALARABIYA: إسرائيل تقصف جباليا.. وتتصدى لصاروخ ومسيرات أطلقت من اليمنفيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، غد

SKYNEWSARABIA: حماس: مقتل 195 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مخيم جبالياقال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ALARABIYA: إسرائيل تقصف مخيم جباليا مجددا.. وصواريخ تدك محيط مستشفى القدسمع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف جديد طال مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.كما

SKYNEWSARABIA: حماس تعلن مقتل 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على جبالياأعلنت حركة حماس مقتل سبعة رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

