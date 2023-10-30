أبو مرزوق يعلّق على موقف السلطة ودور حزب الله في الحرب على غزة.. ماذا قال؟

استنكر موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موقف السلطة الفلسطينية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً في نفس الوقت إلى أنهم كانوا ينتظرون كثيراً من جماعة حزب الله اللبنانية.

وحين سُئل عن توقعات حماس من حزب الله قال:"نحن نعتمد على أنفسنا، وندعو كل الأصدقاء ليشاركونا في هذه المواجهة، ولكننا لا نستطيع أن نقف قضاةً ونحن في حرب أمام عدو شرس جبار ومتغطرس وإرهابي بكل معنى الكلمة ثم نحكم على الآخرين".

وتابع:"بالتأكيد الناس كانوا يتوقعون كثيراً من حلفائنا في هذه المعركة ومن أهلنا في الضفة الغربية، ونحن حين نطلب مساعدة من هذا أو ذاك يقال لنا: أين إخوانكم في السلطة والضفة؟". وقال أبو مرزوق أيضاً:"كثير ممن أتواصل معهم من جهات أجنبية للمساعدة يقولون إنهم يتكلمون مع جهات عربية، وبينهم من السلطة الفلسطينية يشجعون على إخراج حماس من المشهد، ولكن لا يستطيعون الحديث عن هذا أمام الجمهور لأنه يرفضه". headtopics.com

واعتبر أن إعادة إسرائيل الإنترنت إلى القطاع بعد قطعه ليلة الجمعة يمثل"إشارة" إلى جهود التفاوض حول المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

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