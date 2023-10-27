أبرز «وزراء الحرب» في تاريخ إسرائيل

https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4632866-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%C2%AB%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 الإسرائيلي إبان حرب 1973.

بدأ شارون اهتمامه بالعمل العسكري منذ بداية حياته، ومِثل موشيه ديان انتسب لـ«الهاغاناه»، وشارك في حرب 1948، وقد ارتكب «مجزرة» دخلت تاريخ فلسطين في قرية قِبية بالضفة الغربية، إبان قيادته الوحدة 101 في عام 1953، ويومذاك ذهب ضحية المجزرة 70 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وكان لهذه الوحدة دورٌ في أزمة قناة السويس عام 1956.

تلك الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يوليو (تموز)، عُرفت بعملية «الجرف الصامد»، واستمرت 51 يوماً، وراح ضحيتها 2322 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة 11 ألفاً آخرين. أما يعالون فقد ولد عام 1950، وانضم للجيش في عام 1968،عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الحرب في غزة يتخللها التصويت على مشروع قرار عربي تبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه. headtopics.com

المشهد الاقتصادي والاجتماعي التعيس يكفي ويزيد للقضاء على أي حظوظ انتخابية للمرشح الحكومي في أي بلد من العالم. غير أن الأرجنتين تبدو الاستثناء الأقوى من القاعدة. بل إن ما يزيد من «غرابة» نتيجة الجولة الانتخابية الأولى من الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية هو أن المرشح الذي تصدّر النتائج، سيرجيو ماسّا، هو الذي يتولّى حقيبة الاقتصاد في الحكومة الحالية، وكان تولّاها عدة مرات في السابق.

في الانتخابات الأولية الإلزامية إلى أجريت في أغسطس (آب) الفائت، حلّ ماسّا في المرتبة الثالثة، بعد ميلي وبولريتش. إلا أن التعبئة التي شهدتها صفوف الحركة البيرونية في العاصمة بوينس آيريس، وبخاصة في ضواحيها حيث يعيش رُبع الناخبين الأرجنتينيين وأكثرهم فقراً، هي التي رفعته إلى المرتبة الأولى لتضعه على بعد أسابيع قليلة من الرئاسة. headtopics.com

وللعلم، كان ميلي قد مدّ يده يوم الأحد الفائت إلى أنصار بولريتش التي تبادل معها التهم القاسية خلال الحملة الانتخابية، وقال: «جئت لكي أعلن نهاية الاتهامات التي تبادلناها طوال الحملة الانتخابية، ولنفتح صفحة جديدة من التعاون، ونترك كل خلافاتنا جانباً من أجل إنهاء الحركة الكيرشنيرية (نسبة إلى الرئيس الأسبق نستور كيرشنير وزوجته الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية كريستينا)؛ لأننا في مواجهة منظمة إجرامية هي أسوأ ما عرفته الأرجنتين في تاريخها».

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

تسع دول عربية تستنكر استهداف المدنيين في إسرائيل وغزةفي ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، استنكر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة وكذلك انتهاكات القانون الدولي. اقرأ أكثر ⮕

أولاف شولتس، 'حان الوقت لترحيل أكبر عدد من المهاجرين' ما علاقة الحرب في غزة؟نخصص جولة المجلات هذا الأسبوع بالكامل لتغطية أصداء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطلب هدنة في غزة حيث «لا أحد في أمان»دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي (الخميس) إلى «ممرات إنسانية وهدنات» في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». اقرأ أكثر ⮕

كيف يواجه الصحفيون وعائلاتهم متطلبات حرب غزة؟قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إن 27 صحفيا على الأقل قتلوا في الحرب المندلعة بين إسرائيل وغزة، عقب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل، في السابع من الشهر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطلب 'هدنات' في غزة حيث 'لا أحد في أمان' وفق الأمم المتحدةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى 'ممرات إنسانية وهدنات' في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن 'لا أحد في أمان'. اقرأ أكثر ⮕

دولة أوروبية تعتزم شراء 48 صاروخا من إسرائيلأعلنت تشيكيا، الأربعاء، أنها ستشتري 48 صاروخ جو- جو طويل المدى من طراز 'أي - ديربي' من إسرائيل في محاولتها تعزيز قدراتها الدفاعية مع احتدام الحرب في أوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕