آل الشيخ ورونالدو يوقعان اتفاقية رعاية لـ«موسم الرياض»

وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مع نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مالك شركة «URSU» للمياه، عقد رعاية الشركة للفعاليات الرسمية العالمية لموسم الرياض 2023.
وحقق الهلال الفوز على ضيفه الأهلي 3/1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، الجمعة، في قمة الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي للمحترفين. وأشار البرتغالي خيسوس إلى عدم تحديده من يسدد ضربة الجزاء التي احتسبت للفريق خلال المباراة، مشيراً إلى أن سالم الدوسري منح الفرصة لزميله ميتروفيتش لمساعدته في المنافسة على لقب الهداف، لافتاً إلى تخصيصه بعض اللاعبين لتنفيذ ضربات الجزاء في المباريات أمثال سالم وميتروفيتش ونيمار قبل الإصابة.
وامتدح مدرب الهلال في حديثه للصحافيين حارس الأهلي ميندي واصفاً إياه بـ«أفضل لاعب في المباراة» مضيفاً: «لولا تصدياته وتألقه لربما خرجنا بأهداف أكثر». headtopics.com
وأرجع مدرب الأهلي استبداله للفرنسي آلان ماكسيمان لعدم جاهزية اللاعب الفنية الكاملة، وقال: «ماكسيمان لعب وهو يشعر ببعض الآلام ولم يشارك إلا في المران الأخير، لذلك لم أجعله يكمل المباراة»، في الوقت الذي أرجع إشراكه فراس البريكان كمهاجم ثان وليس كلاعب طرف، لسعيه لتحقيق التعادل في المباراة مضيفاً: «لكننا في النهاية لم ننجح».
وقدم الهلال نفسه بصورة رائعة في قمة منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يكن ضيفه الأهلي خصماً سهلاً، بل كان قريباً من العودة للمباراة وتعديل النتيجة بأكثر من مرة في مباراة أوفت بكامل وعودها. headtopics.com
وتسببت الأدخنة الملونة في تأخر صافرة البداية بطلب من الحكم الأرجنتيني يايل فالكون، لعدم وضوح الرؤية على أرض الملعب. لكن الإثارة لم تتأخر، إذ لم يمنح الهلال ضيفه الأهلي فرصة التقاط الأنفاس، ومن كرة ساقطة نحو الصربي سافيتش روضها بهدوء وتقدم خطوة، ثم ركنها في شباك السنغالي إدواردو ميندي، معلناً هدفاً هلالياً في الثانية 47.