آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع غزة

https://aawsat.

كما حمل متظاهرون أعلاماً فلسطينية وأردنية، وهتفوا: «وادي عربة مش سلام... وادي عربة استسلام»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تصادف الخميس الذكرى الـ29 لتوقيعه، و«يا أميركا لمي كلابك... ابن غزة ما يهابك».

دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اليوم (الجمعة)، الحكومة والبرلمان إلى إغلاق السفارة الأميركية في العراق، فيما طالب بعدم التعرض لأفرادها الدبلوماسيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وعلى خلفية هجمات إسرائيل على قطاع غزة، أعلنت جماعة «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيانات وزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مسؤوليتها عن الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت القوات الأميركية في قواعد عين الأسد في محافظة الأنبار، وفكتوريا في مطار بغداد الدولي، وتحرير في محافظة أربيل خلال الأيام الماضية.https://aawsat. headtopics.com

وأكد أنه لا مانع أمام أي طرف محايد من الوصول إلى غزة، والوقوف على الحقائق بشأن ضحايا الهجمات الإسرائيلية. وأضاف: «أبوابنا مفتوحة لجميع المؤسسات ذات العلاقة للاطلاع على أعمالنا وإحصاءاتنا». وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لصحافيين في القدس: «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها».

واتهم البيان إسرائيل باستهداف الصحافيين الفلسطينيين بشكل مباشر، وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم، وهدم مؤسساتهم الإعلامية. وأظهرت آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 7 آلاف، من بينهم 2913 طفلاً، ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع، التي تأتي رداً على عملية «حماس»، «طوفان الأقصى»، التي شملت قصفاً صاروخياً، واقتحاماً لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن اقتيدوا إلى غزة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

حرب غزة تحصد أكثر من7 آلاف قتيل بينهم 3 آلاف طفلتجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). اقرأ أكثر ⮕

الفنان المصري محمد سلام: هغني وأرقص وإخوتنا في فلســطين بيتقتلوا؟!فنان مصري يعتذر عن المشاركة في 'موسم الرياض' تضامنا مع أهل غزة. اقرأ أكثر ⮕

العشرات يتضامنون مع أهالي قطاع غزة من وسط موسكووقفة في موسكو للتضامن مع سكان قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

ما الذي يُعيق خروج الأجانب من معبر «رفح»؟يترقب حاملو الجنسيات الأجنبية المختلفة في قطاع غزة، وعوداً بإخراجهم عبر معبر «رفح» الحدودي مع مصر. اقرأ أكثر ⮕

الصفدي ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث غزةالصفدي ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث غزة اقرأ أكثر ⮕

كيف تصطاد إسرائيل الصحفيين وأسرهم؟خالد الدرة مصور RT وسائد السويركي مع مصطفي البايض مراسلا القناة في غزة فجعوا بمقتل أفراد أسرهم بالقصف الإسرائيلي غير المنقطع منذ السابع من أكتوبر على غزة يتحدثون عن الأحزان والصمود اقرأ أكثر ⮕