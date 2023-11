آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.11.2023/

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

RTARABIC: آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.11.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

RTARABIC: الدفاع الروسية: واشنطن تستخدم دولا إفريقية كـ'قواعد سريرية'كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تنقل مشروعاتها البيولوجية العسكرية غير المكتملة في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية هناك، إلى دول إفريقية بينها نيجيريا.

RTARABIC: بالفيديو.. إطلاق صواريخ من منظومات 'إسكندر' في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيانشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل طواقم منظومات 'إسكندر' الصاروخية ولحظة إطلاق صاروخ من المنظومة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

AAWSAT_NEWS: مساعٍ سعودية في واشنطن وقمة عربية طارئةتواصل الرياض سلك مسارات متعددة في محاولة منها لاحتواء المخاطر المحتملة التي حذّرت منها من وراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

AJARABIC: – ما الأبعاد الأمنية والإستراتيجية للحوادث المتزامنة في سوريا؟تطرقت حلقة (2023/10/6) من برنامج “ما وراء الخبر” إلى التطورات في سوريا في ضوء القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في حمص ومهاجمة النظام مواقع سيطرة المعارضة في ريف إدلب..

RTARABIC: بوتين: مصير روسيا ومستقبل الشعب الفلسطيني يقرره صراعناقال الرئيس فلاديمير بوتين إن مساعدة الفلسطينيين تكون بمكافحة من يقف وراء هذه المأساة، وهم من تقاتلهم روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة، وليس بأعمال الشغب واستهداف الأبرياء.

