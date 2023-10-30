آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /30.10.2023/

الخارجية الروسية: عشرات العائلات الأوكرانية تطلب من روسيا المساعدة على إعادة أطفالها من الغربأفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أنقرة تصدر توضيحا بخصوص"مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا"

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزةدعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو) headtopics.com

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا خلال حفل"هالوين".نددت الخارجية التركية"بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة.أعلنت فصائل"المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف على الحدود السورية.

قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.طهران: إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.10.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. اقرأ أكثر ⮕

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. اقرأ أكثر ⮕

بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزةأصدر الجيش الإسرائيلي صبح اليوم السبت بيانا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رحلة 'هاوي' تحط رحالها في 'مطل البجيري' غدًاأكملت البوابة الوطنية للهوايات 'هاوي' إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة استعداداتها لـ'رحلة هاوي في مطل البجيري' للمشاركة في فعاليات هيئة بوابة تطوير الدرعية، غدًا وحتى الاثنين 30 - 10 - 2023م. اقرأ أكثر ⮕

مقارنات القوة العسكرية بصراع غزة وإسرائيلعندما دخلت روسيا في المواجهة العسكرية مع أوكرانيا كانت تؤسس لإطار جديد للنظام الدولي والإقليمي بكل تفاعلاته، وهو ما تكرر في المواجهة الراهنة بين إسرائيل و اقرأ أكثر ⮕

هل أضرت حرب غزة بأوكرانيا ؟اعتبرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن الصراع في الشرق الأوسط يحمل تداعيات على الوضع الجاري في أوكرانيا بعد أن بدأت الولايات المتحدة بالفعل نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وتخصيص مبالغ إضافية من المساعدات. اقرأ أكثر ⮕