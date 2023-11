آثار رفع الفائدة مستقبلا

هذا الأسبوع يجتمع"الفيدرالي" من جديد لمراجعة سياسته النقدية، وتشير معظم التوقعات بنسبة 97 في المائة، إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير، لكن تخشى الأسواق من رفع"الفيدرالي" لها مستقبلا في اجتماعه الأخير قبل نهاية العام الجاري، فضلا أن استمرار الفائدة عند مستواها الحالي يعد مرتفعا بشكل كبير، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، ولها تأثيرات سلبية على الاقتصادات والأسواق، لما تشكله من ضغط على أرباح الشركات، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي ضعف النشاط الاقتصادي.

لذلك فما تمر به الأسواق العالمية من ارتدادات سيبقى في دائرة الموجة الهابطة حتى يثبت العكس، فلا تزال الأسواق تخشى تبعات آثار الفائدة المرتفعة وانعكاسها على الشركات التي قد تظهر مستقبلا، كما ذكرنا. من جانب آخر، تراجعت السوق السعودية في الأسبوع الماضي، وأغلقت على انخفاض بنحو 250 نقطة، وفي الوقت ذاته تراجعت معدلات السيولة بنسبة 12 في المائة، ما يعد إشارة إيجابية لارتداد قادم، وبالفعل ارتدت السوق مطلع الأسبوع الجاري بأكثر من 200 نقطة، بمشاركة كل القطاعات القيادية، وكونت منطقة دعم عند 10500، وستكون مستهدفاتها منطقة 10800، تليها منطقة 11 ألفا، وفي حال استمرار الارتداد فقد يكون آخر المستهدفات عند 11200 نقطة تزيد أو تنقص ما لم تظهر إشارات مؤكدة على انتهاء الموجة الهابطة.

من جهة أخرى، وبما يتعلق بنتائج الشركات للربع الثالث، جاءت نتائج قطاع البنوك والاتصالات داعمة للارتداد، فيما ستعلن شركة سابك نتائجها مع افتتاح السوق، اليوم الخميس، وتشير معظم التوقعات إلى تحقيقها خسارة قدرها 237 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 1.84 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

المملكة العربية السعودية

