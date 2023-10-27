⚡️ Семья Бекхэмов снова под ударом Ребекки Лус. «Экс-любовница» Дэвида рассказала, как он просил ее «никому ни о чем не говорить» 😱

😩 «12 месяцев назад его сравнивали с Родри, а теперь с машиной для макфлури». Фанаты «Арсенала» о сходствах Томаса Парти с машиной для мороженого 💊🍨

😩 «12 месяцев назад его сравнивали с Родри, а теперь с машиной для макфлури». Фанаты «Арсенала» о сходствах Томаса Парти с машиной для мороженого 💊🍨

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