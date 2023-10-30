Yonhap: трое сбежавших от мобилизации россияне больше года провели в аэропорту Южной Кореи

Как пишет издание, трое россиян, подлежащих призыву на воинскую службу, живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года. Оказавшись в аэропорту, они обратились к властям с просьбой об убежище, но Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их ходатайства, заявив, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

После этого министерство подало апелляцию в вышестоящий суд, из-за чего россияне продолжают жить на территории аэровокзала. Национальная комиссия по правам человека Кореи рекомендовала руководству аэропорта расширить пространство для россиян в зоне ожидания вылета и улучшить условия их питания и проживания.

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Yonhap: бежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной КореиПо информации агентства, они не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон Прочитайте больше ⮕

Трое россиян уже больше года живут в аэропорту Южной КореиТрое граждан России уже более года находятся в зоне ожидания аэропорта Инчхон в Южной Корее и не могут получить убежище в стране, сообщает агентство Рснхап Прочитайте больше ⮕

Бежавшие от мобилизации граждане России поселились в аэропорту Южной КореиТрое граждан России, сбежавших от мобилизации в Южную Корею в октябре 2022 года, больше года живут в аэропорту Инчхон, так как не могут получить убежище в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap , Прочитайте больше ⮕

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали свыше 20 человекБольше 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы в результате беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Южной Кореи согласился с необходимостью гуманитарной паузы в секторе ГазаПак Чин также выразил надежду на скорейшее освобождение заложников Прочитайте больше ⮕

Бежавшим в Южную Корею от мобилизации россиянам понадобилась гуманитарная помощьНациональная комиссия по правам человека Кореи заявила, что трем россиянам, бежавшим в республику от частичной мобилизации и живущим более года в аэропорту Сеула, понадобилась гуманитарная помощь. В ведомстве рекомендовали властям воздушной гавани расширить пространство для россиян в зоне вылета. Прочитайте больше ⮕