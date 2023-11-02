Yle: на Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» России

По информации издания, после начала спецоперации украинский Минкульт потребовал бойкотировать русскую культуру. В частности, после этого в Национальной опере в Киеве запретили исполнять произведения русского композитора Петра Чайковского.

«Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич сотни раз исполняла главную партию в балете «Лебединое озеро». Теперь она не сможет этого сделать», - отмечается в сюжете телерадиовещательной компании.«На Украине люди говорят: сначала приходит балет, а за ним идут танки», - отметила Зварич.

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