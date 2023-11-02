Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. На Украине запрещают своим артистам исполнять произведения русского балета, считая его «мягкой силой» Москвы. Об этом сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

Отмечается, что после начала спецоперации Минкультуры Украины потребовало бойкотировать русскую культуру. По этой причине, в Национальной опере в Киеве перестали исполнять произведения русского композитора Петра Чайковского. Главный хореограф Виктор Литвинов поддержал решение украинских властей. Такой же позиции придерживается прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, которая исполняла партию в балете Чайковского «Лебединое озеро» сотни раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя уничтожить культуру такого великого народа, как российский. Глава государства подчеркнул, что соответствующие попытки являются самоубийством, так как русская культура является частью мировой. headtopics.com

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