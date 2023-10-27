Yeni Safak: Израиль нанес удар по больнице «Шифа» в секторе Газа

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице «Шифа» в секторе Газа, которая является крупнейшей на территории анклава. Об этом сообщается в Telegram-канале турецкого издания Yeni Safak.

Ранее в пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что на территории больницы «Шифа» расположен командный центр радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, там находится подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. Хагари подчеркнул, что ХАМАС используют и другие объекты гражданской инфраструктуры в качестве щитов для своей сети подземных туннелей.

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