Xiaomi придумала способ увеличить память смартфонов без использования флеш-карт

В новых флагманских смартфонах серии Xiaomi 14 реализована технология UltraSpace, которая добавляет устройствам дополнительную память в хранилище. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Так, в смартфонах Xiaomi 14 и 14 Pro в конфигурации на 256 ГБ памяти пользователям будут доступно 264 ГБ, а в версии на 512 ГБ еще больше — 528 ГБ. При этом сколько дополнительной памяти появится в Xiaomi 14 в версии на 1 ТБ, не уточняется.

Такой вид расширения стал возможен благодаря использованию зарезервированной памяти для функций Over-Provisioning, которая используется для повышения скорости работы устройства. Для этого в чипе смартфона резервируется 10 ГБ, в связи с чем реальный объем памяти такого чипа при заявленных 256 ГБ составляет 266 ГБ. Вероятнее всего, под работу Over-Provisioning в Xiaomi 14 будет зарезервировано только 2 ГБ. headtopics.com

По заявлению Xiaomi, специалисты компании реализовали UltraSpace с выделением памяти из Over-Provisioning под нужды пользователя без ущерба для устройства. Причем данная технология работает исключительно на смартфонах Xiaomi 14 с фирменной прошивкой HyperOS. Станет ли доступна функция UltraSpace на старых смартфонах после обновления с MIUI до HyperOS, не уточняется.

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