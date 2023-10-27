WP: США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/.

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа. Об этом сообщила газета

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