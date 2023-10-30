Wintershall Dea обсуждает с 'Газпромом' свой выход из СП в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea находится в переговорах с "Газпромом" по поводу своего выхода из совместных предприятий в России. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе онлайн-конференции.Wintershall Dea завершит отделение международного бизнеса от СП с РФ к середине 2024 года"Невозможно предсказать, когда будет возможен выход из активов.

Мерен не стал комментировать, возможна ли национализация долей Wintershall Dea в российских предприятиях. "Будут ли они национализированы, или нет - это вопрос к российскому правительству", - подчеркнул глава компании.

Финансовый директор Wintershall Dea Пол Смит в свою очередь отметил, что компания оценивает потери от участия в российских активах с февраля 2022 года, включая инвестиции в "Северный поток" и "Северный поток - 2", примерно в €7,5 млрд.17 января Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Wintershall выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации совместных предприятий в России. headtopics.com

Глава компании Марио Мерен сообщал, что Wintershall Dea рассматривает все меры по минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. Он также заявлял, что компания изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из РФ. При этом Мерен затруднился назвать конкретные сроки полного выхода из России, отметив, что "это будет долгий процесс".

Однако, как сообщала компания, к середине 2024 года планируется завершение юридического отделения своего международного бизнеса от совместных предприятий с Россией к середине 2024 года. Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. headtopics.com

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