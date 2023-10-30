Wildberries предупредил о возможных перебоях с отгрузкой товаров на СЦ «Белая дача»

На складе Wildberris в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача» полицейские начали проверку. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ «Белая дача» сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.Как отмечают сотрудники компании, ее руководство делает всё, чтобы возобновить работу склада как можно быстрее.

Даром покати: Wildberries вынуждают полностью отменить плату за возврат товаров Есть ли шансы у предложенной общественниками инициативы и были ли прецеденты Генеральный прокурор России Игорь Краснов 12 октября поручил провести проверку интернет-магазина в отношении соблюдения законодательства в вопросе оплаты покупок с использованием карт Visa и Mastercard, а также в вопросе взимания платы за возврат товаров. headtopics.com

Такое поручение Краснов дал, после того как маркетплейс в тот же день сообщил, что Wildberries с 9 октября обязал покупателей платить комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили тем, что Wildberries не имеет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

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