Valve провела эпичную церемонию открытия The International 2023 с живым концертом

Традиционно перед началом первого матча симфонический оркестр сыграл музыку из игры, а затем зрители смогли поприветствовать участников — восемь команд, которые прошли в финальную стадию TI12. Кроме этого, к зрителям и игрокам в видеоформате обратилсяВидео доступно на YouTube-канале Dota 2 Stream. Права на видео принадлежат Valve.

Главные матчи The International 2023 проходят в 27 по 29 октября на хоккейном стадионе «Клаймэт Пледж-арена», где выступает клуб «Сиэтл Кракен». На играх чемпионата мира по Dota 2 присутствуют более 15 тыс. зрителей.

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