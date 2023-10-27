Virtus.pro, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023

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pro в рамках турнира Dota 2. The International 2023, Раунд 3 (нижняя сетка). Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 23:00 по московскому времени.

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