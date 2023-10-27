United Rugby Championship. 2-й тур. «Стормерс» сыграют со «Скарлетс», «Лейнстер» встретится с «Шаркс» и другие матчи

00 Турнирное положение: Буллс – 5 очков (1 игра), Глазго – 5 (1), Манстер – 5 (1), Коннахт – 5 (1), Ольстер – 5 (1), Стормерс – 5 (1), Эдинбург – 4 (1), Бенеттон – 4 (1), Лайонс – 2 (1), Дзебре – 2 (1), Кардифф Блюз – 1 (1), Дрэгонс – 1 (1), Оспрейс – 1 (1), Шаркс – 0 (1), Лейнстер – 0 (1), Скарлетс – 0 (1).

00 Турнирное положение: Буллс – 5 очков (1 игра), Глазго – 5 (1), Манстер – 5 (1), Коннахт – 5 (1), Ольстер – 5 (1), Стормерс – 5 (1), Эдинбург – 4 (1), Бенеттон – 4 (1), Лайонс – 2 (1), Дзебре – 2 (1), Кардифф Блюз – 1 (1), Дрэгонс – 1 (1), Оспрейс – 1 (1), Шаркс – 0 (1), Лейнстер – 0 (1), Скарлетс – 0 (1).

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