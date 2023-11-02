Turkish Airlines устранила сбой в системе резервации рейсов

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Сбой в системе резервации полностью устранен авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом в соцсети X* сообщил официальный представитель компании Яхья Устюн.По его словам, специалисты в настоящее время занимаются восстановлением операций. Устюн также исключил вероятность кибератаки.

В свою очередь источник в беседе с РИА Новости отметил, что пассажиры отмененных рейсов смогут получить компенсацию в размере стоимости билета. Кроме того, им предоставляются номера в отелях за счет компании.

Напомним, авиакомпания Turkish Airlines отменила все свои рейсы из Стамбула с 19:00 до 22:00. Причиной стал технический сбой в сетевой инфраструктуре. Ранее в Генконсульстве РФ уточнили, что обращений от российских граждан на фоне проблем с рейсами в аэропорту Стамбула не поступало. Оцените материал Оставить комментарий (0) отмена рейсовСтамбулTurkish Airlines headtopics.com

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