Turkish Airlines из-за сбоя отменила часть вылетающих из Стамбула рейсов

На текущий момент сбой в системе резервации авиакомпании Turkish Airlines был полностью устранен, сообщили представители компании. Официальный представитель Яхья Устюн заявил, что не было никакой кибератаки, и ситуация была вызвана техническим сбоем в IT-системе.

Некоторые путешественники также обсуждают другие проблемы с авиакомпанией, включая требование использовать в путешествии только их компанию для обратного рейса. В противном случае они не садят на рейс прямо у гейта - для такой проверки на них работает специальная лизинговая компания проверяющих. Багаж при этом в срочном порядке выгружают из лайнера, пассажиры жалуются на порчу чемоданов.

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