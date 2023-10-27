Transfermarkt представил самых дорогих игроков в каждой из возрастных категорий с 28 до 39

опубликовал инфографику, которая представила самых дорогих футболистов в каждой из возрастных категорий с 28 до 39 лет.

Самым дорогим игроком среди всех них оказался 30-летний28 лет — Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн);31 год — Мохамед Салах («Ливерпуль», € 65 млн);33 года — Илкай Гюндоган («Барселона», € 20 млн);36 лет — Лионель Месси («Интер Майами», € 35 млн);

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