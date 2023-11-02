Times: развязывание конфликта вокруг Тайваня «добьет» президентство Байдена

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Соединенные Штаты действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В статье британской газеты The Times говорится, что окончательно «добьет» президентство американского лидера Джо Байдена.

Журналисты уверены, что последней каплей станет потенциальная эскалация вокруг Тайваня. Это станет жестким испытанием, которое «расплавит мозг» Байдена. «Китай может почувствовать замешательство Соединенных Штатов и решит напасть на Тайвань. Возможностей для ошибки со стороны Америки огромное множество», — уверены авторы материала.

При этом в начале своего президентства Байден обещал разрядить напряженность во всем мире. Он был уверен, что сможет вывести США из войн на Ближнем Востоке и улучшить положение на Корейском полуострове. Однако во всех регионах наблюдается обострение ситуации. headtopics.com

«Сам он вступает в предвыборный год, спотыкаясь то об один кризис, то о другой», — отметили журналисты. Они добавили, что действия ХАМАС против Израиля стали «медвежьей ловушкой» для дипломатии США. Однако решать проблему Вашингтон не спешит. Вместо этого он выполняет «тщеславные дипломатические маневры» в виде визита в Израиль.

При этом решения Байдена осуждаются и в Конгрессе США. Так, его предложения по палестино-израильскому конфликту вызвали раскол в рядах Демократической партии.

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