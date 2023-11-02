Times: конфликт вокруг Тайваня может добить Байдена

Издание отмечает, что США действуют «на пределе своих возможностей» из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Вашингтон подвергается испытаниям из-за сложной обстановки в мире.

Однако самые серьезные испытания ждут Джо Байдена в последние месяцы своего президентства. Если на горизонте появится третий международный кризис, то «мозг Байдена попросту расплавится», считают журналисты.

Если Китай решит напасть на Тайвань, то возможностей для ошибок со стороны США будет огромное множество.

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Times: развязывание конфликта вокруг Тайваня «добьет» президентство БайденаСША действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Прочитайте больше ⮕

В Британии указали на риск добить Байдена третьим параллельным конфликтомЕсли в мире начнется третий конфликт параллельно с событиями на Украине и на Ближнем Востоке, появится риск добить президентство Джо Байдена. Такая вероятность возникнет, если обострится ситуация вокруг Тайваня. По мнению британских журналистов, США действуют «на пределе своих возможностей». Прочитайте больше ⮕

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США убедили Израиль пропускать в газу грузовики с гуманитарной помощьюИзраиль позволил ежедневно въезжать в Газу 100 грузовикам с гуманитарной помощью после переговоров с Соединенными Штатами, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена. Прочитайте больше ⮕