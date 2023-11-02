Times of Israel: Израиль назвал число участвовавших в нападении на страну бойцов ХАМАС

«В бойне, которую устроило движение ХАМАС, по обновленным данным участвовали около 300 террористов. Все они вторглись на юг Израиля», - отметила газета.

Уточняется, что при подсчете этих данных учитывались только вооруженные боевики и не учитывались мирные жители сектора Газа. Гражданские воспользовались брешами в пограничном заграждении и проникли на территорию Израиля.

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