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Times of Israel: Израиль назвал число участвовавших в нападении на страну бойцов ХАМАС

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Газета Times of Israel, ссылаясь на информацию Армии обороны Израиля сообщила, что в нападении на Израиль, которое произошло седьмого октября, принимали участи порядка трех тысяч боевиков ХАМАС

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«В бойне, которую устроило движение ХАМАС, по обновленным данным участвовали около 300 террористов. Все они вторглись на юг Израиля», - отметила газета.

Уточняется, что при подсчете этих данных учитывались только вооруженные боевики и не учитывались мирные жители сектора Газа. Гражданские воспользовались брешами в пограничном заграждении и проникли на территорию Израиля.

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