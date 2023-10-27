The Hill: американские производители оружия с трудом справляются с заказами

Согласно публикации издания The Hill, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена о возможности одновременного вооружения Украины и Израиля, американские производители оружия сталкиваются с трудностями в выполнении заказов из-за высокого спроса.

Газета указывает на то, что растущий спрос на оружие выявил ограничения США в собственных запасах, и производители с трудом справляются с потребностями. Это может означать, что будущие поставки оружия Израилю, могут включать в себя оружие, на которое все больше надеется Украина. Среди такого вооружения издание называет ракеты для системы ПВО Stinger.

Прочитайте больше:

mkomsomolets »

Лукашенко: мир идёт к полномасштабной войне с применением смертоносного оружияБелорусский президент Александр Лукашенко заявил, что мир идёт к полномасштабной войне с применением смертоносного оружия. Прочитайте больше ⮕

Бойня в Льюистоне.Это 565-й случай массовой стрельбы в США с начала 2023 года, и 31-й случай массового убийства с применением огнестрельного оружия за неполные 10 месяцев Прочитайте больше ⮕

Евросоюз с трудом согласовал позицию по ситуации в секторе ГазаСтраны Европейского союза (ЕС) несколько дней не могли сформулировать общую позицию относительно ситуации в секторе Газа, противоречием стало слово «пауза», которое ряд представителей объединения восприняли как призыв к прекращению огня. Об этом сообщает Politico со ссылкой... Прочитайте больше ⮕

Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле, с трудом одолев ГрикспораПолуфиналист Уимблдона-2021, 11-я ракетка мира, 26-летний польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 196 000. Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос оборота оружия в РоссииРоссийский президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого предложил обсудить вопрос оборота оружия на территории России. Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с Совбезом РФ тему оборота оружия в РФПрезидент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему оборота оружия в стране. Об этом сообщает сайт Кремля. Прочитайте больше ⮕