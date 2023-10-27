The Hill: производители оружия в США не справляются с заказами

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Американские производители оружия сталкиваются с трудностями в выполнении заказов из-за высокого спроса. Об этом пишут журналисты The Hill со ссылкой на собственные источники.

Этот факт был зафиксирован на фоне заявлений американских властей о готовности одновременно поставлять оружие и в Израиль, и на Украину. По словам президента США Джо Байдена, у страны якобы есть для этого все ресурсы.

Однако, по данным СМИ, спрос на оружие неумолимо растет. Вашингтон при этом ограничен в собственных запасах, производители с трудом справляются с потребностями. Авторы пришли к выводу, что США сделают ставку на Израиль. Они могут отправить стране оружие, на которое надеется Украина. Например, ракеты для системы ПВО Stinger. headtopics.com

При этом эксперты все чаще заявляют, что США уже оставили мысли о помощи украинской стороне. Так, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что действия американского правительства говорят о том, что Вашингтон больше не заинтересован в Киеве.

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