Team Liquid, 28 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023

– Team Liquid в рамках турнира Dota 2.

The International 2023, 1/2 финала (верхняя сетка). Начало встречи 28 октября 2023 года запланировано на 02:00 по московскому времени.

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