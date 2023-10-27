Telegram-канал Царёва сообщил, что позитивных новостей о его состоянии нет

Как стало известно, в экс-депутата дважды выстрелили. На момент прибытия кареты скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о преступнике нет, также нет сведений о состоянии раненого политика.

Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично

Прочитайте больше:

IA_REGNUM »

В окружении Царева рассказали, что позитивных новостей о его здоровье нетПолитик, по-прежнему, находится в тяжелом состоянии. Прочитайте больше ⮕

Представитель Царева сообщил об отсутствии хороших новостей о его состоянииАдминистратор Телеграм-канала бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера Новороссии Олега Царева сообщил, что пока врачам нечем порадовать близких политика Прочитайте больше ⮕

Представитель сообщил о состоянии Царёва после покушенияПозитивных новостей о состоянии экс-депутата Верховной рады Олега Царёва после покушения на его жизнь нет. Об этом 27 октября сообщается в его Telegram-канале.«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — говорится в сообщении администратора канала. Прочитайте больше ⮕

Российскому школьнику оторвало пальцы запалом боевой гранатыTelegram-канал Kub Mash сообщил, что ребенку из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отец привез из Чечни 25 лет назад Прочитайте больше ⮕

Песков: в Кремле нет информации о покушении на ЦареваСМИ публикуют слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле «нет информации о покушении на Царева» Прочитайте больше ⮕

ФСБ РФ возбудила дело после покушения на Олега ЦареваЦентр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что ведомство возбудило дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева Прочитайте больше ⮕