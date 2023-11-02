ScienceAlert: ученые грозят Земле экстремальными штормами

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. По словам ученых, сильнейший тропический циклон в Западном полушарии, получивший название ураган «Отис», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики и разрушил город Акапулько, может стать предвестником катастроф, которые ждут Землю в ближайшем будущем.

По словам исследователей, «Отис» побил все рекорды по интенсификации, превратившись всего за несколько часов из обычного шторма в ураган 5-й категории, являющейся наиболее разрушительной из всех. Этот факт привел ученых к выводу о том, что глобальные изменения климата самым негативным образом влияют на развитие природных катаклизмов, затрудняя их прогнозирование.

Равиндра Джаяратне из Университета Восточного Лондона, специализирующийся на изучении стихийных бедствий, уверен, что предсказывать развитие штормов и ураганов можно, но необходимо перестраивать компьютерные модели с учетом изменяющегося климата. headtopics.com

Также исследователи полагают, что человечеству стоит готовиться к тому, что стихийные бедствия все чаще будут развиваться по так называемому кошмарному сценарию, как это было в случае с ураганом «Отис».

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