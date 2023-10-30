Samsung представила ретро-версию смартфона Galaxy Z Flip5 в стиле кнопочной раскладушки

ретро-вариант смартфона Galaxy Z Flip5. Он выполнен в стиле той самой классической раскладушки компании 2003 года.

Ретро Galaxy Z Flip5 выполнен в тех же культовых цветах индиго и серебра, что и E700, и дополнен некоторыми ностальгическими настройками пользовательского интерфейса с пиксельной графикой и анимацией городского пейзажа на экране.

В комплект поставки также входит коллекционная карта Samsung E700 с выгравированным уникальным серийным номером.Смартфон Galaxy Z Flip5 будет доступен в ограниченном тираже в Южной Корее с 1 ноября, а также в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии со 2 ноября. Купить гаджет можно через официальный сайт Samsung. headtopics.com

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