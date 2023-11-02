SHOT: друзья боксера Шарафутдинова избили прохожего в Нижнем Новгороде

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Случайный прохожий получил серьезные травмы в результате нападения друзей бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова в Нижнем Новгороде, сообщает SHOT. Мужчина переходил дорогу и сделал им замечание за езду по встречной полосе.

После этого водитель напал на жителя Нижнего Новгорода, нанеся ему удар в глаз. Более того, нападавшие избили и соседа потерпевшего, который оказался свидетелем происшествия. На место ЧП прохожий вернулся с супругой. В это время туда уже подъехал еще один автомобиль. При этом Шарафутдинов, который наблюдал за происходящим, оскорбил жену потерпевшего и никак не вмешался в конфликт.

У жителя Нижнего Новгорода диагностировали перелом стенки носа, орбиты глаза, сотрясение мозга и гематому головы. Местными правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Краснодаре задержали экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, у которого изъяли полкилограмма наркотических средств. headtopics.com

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