SHOT: Посетители кафе 'Мангал-шашлык' в Москве устроили стрельбу, есть раненый

Как узнал телеграм-канал, разборки произошли в забегаловке"Мангал-шашлык" в столице на Михалковской улице сегодня вечером. Причина конфликта неизвестна, однако решить его на словах не вышло. Так, в ходе ссоры один из посетителей кафе достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавшего госпитализировали, информация о его состоянии не уточняется. Устроивший стрельбу мужчина вместе с друзьями скрылся после инцидента, в настоящий момент их ищет полиция. в городе Электросталь Московской области 32-летний мужчина устроил стрельбу, поскольку ему не понравилось поведение подростков на улице.

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