SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа

По информации источника агентства, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин.Как указало SANA со ссылкой на медицинские источники, из-за перебоев в работе интернета кареты скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца не могут добраться до районов, подвергшихся бомбардировкам.
Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе Ранее в этот день Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.
При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции. Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий. headtopics.com
Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.
Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору. headtopics.com
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, бригады сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.